Fedecámaras Monagas insiste en activar el Consejo Regional de Desarrollo Económico

CARACAS.- Fedecámaras Monagas pide instalar el Consejo Regional de Desarrollo Económico para iniciar la planificación de estrategias que impulsen el aparato productivo en la entidad.

El presidente de bloque empresarial de Monagas, Edgardo Berti, insiste en que es necesario aprovechar el impacto positivo de la reactivación petrolera en la entidad.

«Para que empecemos a trabajar en función de un plan estratégico para el estado Monagas, no sabemos cuándo se va instalar, supongo que se ha retardado, porque efectivamente la dinámica en este momento de ir adecuando algunas formalidades a nivel del estado no ha permitido que tengamos la primera reunión», apuntó.

Berti indicó que el Consejo Regional de Desarrollo Económico contará con los sectores claves económicos de la entidad.

«Que cada Cámara que tiene un proyecto, la Cámara de la Construcción presentó un proyecto, eso se suma al trabajo que vamos hacer (…) con todas las cámaras que hacen vida en el municipio», dijo.

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