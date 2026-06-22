Cámara de Industriales en Lara mantiene expectativas para el sector

CARACAS.- La cámara de industriales en el estado Lara mantiene altas expectativas para el sector tras los acuerdos energéticos concretados por el Ejecutivo en las últimas semanas.

El presidente del gremio en la entidad, Gil Lemus, señaló que estos convenios permitirán que el sector productivo, en un futuro, no padezca de interrupciones y de esta manera se pueda expandir la capacidad instalada, así como las líneas de producción, ante el escenario de crecimiento que ha tenido el país desde el mes de enero.

“Si seguimos con las expectativas, el tema sin duda alguna de la Ley de Energía, que se acaba de aprobar. Es importante para que el sector privado pueda ser parte de esta generación para recuperar el sistema eléctrico, que es importante para la parte operativa de la industria», expresó Lemus.

Agregó que mantiene conversaciones con las autoridades de la alcaldía de Iribarren a fin de que se atiendan las mejoras en la vialidad que requiere el sector productivo.

Unión Radio