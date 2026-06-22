Delcy Rodríguez asegura que luego de enero se tomó el camino correcto

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó que el 3 de enero del presente año marcó una inflexión en la política nacional y en la visión de las relaciones internacionales en cuanto a retomar el camino diplomático con el Gobierno de EEUU.

«Han transcurrido casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto; dirimir las controversias, las diferencias, que existen, a través del espacio diplomático y garantizar la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela», afirmó la mandataria.

La declaración la hizo durante el Encuentro Internacional por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Aseguró que, se están quitando nudos en la relación entre Venezuela y EEUU.

«Mi mensaje como presidenta encargada a los países de nuestra región es a encontrar nuestro propio camino, en el continente, en el hemisferio; donde convivimos con una potencia nuclear, y cómo nosotros a través de relaciones de respeto y una moral histórica, como desde esa posición podemos llevar la verdad de nuestros pueblos, que no solamente son las riquezas materiales, sino la identidad que se ha forjado en la historia de independencia y libertad de nuestros pueblos», indicó Rodríguez.

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