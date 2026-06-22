Condiciones de la vialidad perjudican a productores agrícolas en Portuguesa

CARACAS.- Productores de Guanarito en Portuguesa, reiteran sus denuncias sobe la mala vialidad que afectan la distribución de sus rubros.

«Tenemos problemática con el río, se siembra la agricultura y cuando de repente ya estamos que logramos esa agricultura, hay inundaciones y se pierden los rubros que se han sembrado por falta de apoyo de no tener aquel río con buena protección «, apuntó Adelmo Hernández, productor agropecuario de la zona.

Hernández también solicitó a las autoridades regionales, colocar una planta lechera con el fin que todos los productores puedan «arrimar la leche más cerca para ver si hay un mejor desarrollo».

Unión Radio