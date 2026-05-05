Director de Chevron advierte escasez de petróleo a nivel mundial por el cierre de Ormuz

WASHHINGTON.- El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, advirtió este lunes que los inventarios de crudo y combustibles, incluido el de aviación, están disminuyendo por el cierre en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del suministro energético mundial, y alertó de que la crisis se reflejará en los precios en Estados Unidos.

Wirth señaló que «los inventarios del sistema se están reduciendo y la situación de suministro se está ajustando», lo que, advirtió, está generando «más presión al alza en los precios, mayor volatilidad y más riesgo» en los mercados energéticos globales, durante una entrevista con Bloomberg en el marco de un encuentro global organizado por el Milken Institute en California.

El ejecutivo advirtió además de señales de escasez en otras regiones, al afirmar que en Europa «el combustible de aviación es muy, muy escaso» y que algunos países en Asia han comenzado a aplicar medidas para reducir la demanda ante el temor de quedarse sin suministro.

El director de Chevron subrayó que en Estados Unidos el impacto se sentirá principalmente en los precios y no en interrupciones del abastecimiento.

Chevron, una de las mayores petroleras del mundo con operaciones en América, África y Oriente Medio, también se ha visto afectada por la crisis en la región, ya que, según Wirth, parte de su producción en países como Kuwait y Arabia Saudí ha tenido que «reducirse» ante la imposibilidad de evacuar el crudo por el bloqueo.

El precio medio de la gasolina hoy en Estados Unidos es de 4,46 dólares por galón, 0,01 dólares más que ayer, 0,35 dólares más que la semana pasada y 0,35 dólares más que el mes pasado.

El presidente Donald Trump amenazó hoy con «borrar de la faz de la Tierra» a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

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EFE