Diputado Veracierto considera que la descentralización del sistema eléctrico es clave para la reforma de ley

CARACAS.- El diputado por la Asamblea Nacional, José Veracierto, considera que para avanzar en una verdadera y favorable reforma de ley del sector eléctrico se debe priorizar la descentralización del sistema nacional para un mayor y mejor control.

Veracierto, en una entrevista para el programa 2+2 de Unión Radio , señaló que desde la fracción política «Vamos, Vamos, Venezuela» se entregó a la plenaria una propuesta de reforma paralela a la realizada por el Ejecutivo, en la que se plantea con mayor profundidad la necesidad de mejorar el sistema eléctrico incorporando tanto a los órganos del Estado como a instituciones privadas.

«El presidente de la Asamblea Nacional remitió los dos proyectos a la Comisión de Administración y Servicios para que se discutan ambos y de alguna manera se pueda fusionar los aspectos que vengan a fortalecer el sistema eléctrico», destacó el parlamentario.

Entre las principales apartados de esa reforma se señala la conformación de una Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la cual tendría plena independencia y se encargaría e establecer las tarifas la regionalización del sistema.

En las posibles tareas de dicha comisión también estaría la de establecer un fondo especial que permita ayudar a cubrir las tarifas de consumo a las poblaciones más vulnerables y la apertura de garantías para empresas multinacionales que quieran y ayuden a la inversión.

«Me preocupa que se mantiene el tema del centralismo en las decisiones y del control solamente en el ministerio. Hemos planteado todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico se establezca en tres niveles (…) Si algo tenemos de algo de lo que estamos viviendo es que nadie controló Corpoelec», detalló.

Veracierto indicó que esta semana la comisión se reunirá para debatir las dos propuestas y someterlo a una consulta pública para su posteriormente buscar su aprobación «lo más pronto posible».

Unión Radio