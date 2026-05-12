Racionamiento eléctrico perjudica ventas en Monagas

CARACAS.- En Monagas, la Cámara de Comercio y Producción reporta que las ventas han disminuido 20 % por el racionamiento eléctrico en Maturín.

El presidente del gremio empresarial de Monagas, George Battikha, indicó que más de 5 mil empresas han sido perjudicadas.

«La disminución en las ventas llegó casi al 20 %, el sector alimentos, si vamos a un sector menos prioritario de la economía, la pérdida es mucho mayor, la gente se avoca a comprar principalmente lo necesario, lo más urgente, estos son alimentos, medicinas, pero un sector como calzado, ropa, disminuye, a lo mejor hubo un repunte ahora por el día de la madre», apuntó.

Battikha agregó que la mayoría de las empresas no cuentan con suficientes recursos para comprar un generador eléctrico.

Además, solicitó a la estatal eléctrica disminuir en 50 % los pagos de las facturas por la situación.

Unión Radio