Capturados los implicados en robo a un casino en Caracas

CARACAS.- Funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y del CPNB (Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana) capturaron a los implicados en el robo perpetrado en un casino ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, ocurrido el pasado 6 de mayo.

En la operación del Cicpc capturaron a Jesús Enrique Guitian López (23) y Juan Eduardo Aguilera Gómez (22) por su presunta participación directa en el robo al casino.

Se conoció que los implicados ingresaron por el estacionamiento, sometiendo al personal de seguridad y robando más de 4.000 dólares en efectivo y fichas.

Las autoridades buscan a dos cómplices identificados como Joneider Alejandro Pineda Guevara y Joseph Sneyker López Moreno.

Unión Radio