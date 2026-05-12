Parlamento sanciona reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la que se incrementará el número de magistrados de 20 a 32.

La aprobación en segunda discusión del instrumento legal se dio con el voto unánime de los parlamentarios que dieron luz verde a una nueva redacción de los artículos 8 y 80.

Durante una sesión ordinaria, los diputados acordaron que la Sala Constitucional esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas del TSJ estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes por tres.

La Ley será remitida a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su promulgación.

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