Panamá declara alerta por El Niño y advierte riesgos para el Canal y la agricultura

CIUDAD DE PANAMÁ.- La oficina meteorológica de Panamá declaró este martes una alerta por el fenómeno El Niño y advirtió de impactos en el régimen de lluvias que se pueden extender por lo que resta de este 2026 y afectar sectores clave como los recursos hídricos que sostienen el Canal interoceánico o la agricultura.

El Niño, que ocurre con intervalos de entre 2 y 7 años, consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones climáticos, provocando sequías en zonas más bien húmedas y lluvias torrenciales en otras áridas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) aseguró este martes que ya se observan en el país centroamericano condiciones típicas asociadas al fenómeno climático El Niño, y que existe «una alta probabilidad» de que estas continúen «por los próximos cinco meses».

En las últimas semanas, se detectaron temperaturas del mar más cálidas de lo normal en el Pacífico ecuatorial, y la atmósfera ha respondido a estos cambios, lo que indica el inicio de un nuevo evento de El Niño, explicó el ente panameño.

En este sentido y de acuerdo con el consenso de los modelos internacionales de predicción, existe una probabilidad superior al 85 % de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos durante el resto de 2026, dijo el IMHPA.

Entre los posibles efectos del fenómeno climático, el IMHPA citó una disminución de las lluvias en las regiones ubicadas en la vertiente del océano Pacífico y un aumento del número de días consecutivos sin lluvia.

En contraste, en algunas regiones situadas en la vertiente del Caribe puede darse un aumento de las precipitaciones.

Otros efectos podrían ser lluvias intensas de corta duración, el adelanto o la extensión de la temporada seca -que generalmente va de diciembre a abril- disminución de la cobertura nubosa, aumento de la radiación solar y de la temperatura del aire.

Estas variaciones climáticas pueden afectar directamente sectores clave del país, como por ejemplo los recursos hídricos, la agricultura y la generación eléctrica, así como representar riesgos para la salud por el calor y la deshidratación, entre otros.

El ente meteorológico panameño recordó que «situaciones similares» a la que atraviesa ahora Panamá «ocurrieron en los años 1997, 2002, 2009 y 2023, cuando El Niño tuvo una duración cercana a un año y sus efectos se intensificaron hacia finales del periodo».

EFE