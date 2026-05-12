Bioanalistas de Lara denuncian falta de insumos en los laboratorios

CARACAS.- El Colegio de Bioanalistas del estado Lara denunció la falta de insumos en los laboratorios de los principales hospitales de la región.

«Tenemos tres hospitales que están sin nada, no están dotados. Había una emergencia que trabajaba las 24 horas, lunes y domingo. Tenía nueve profesionales en su nómina y estaba dotado. Teníamos una red ambulatoria con más de 10 laboratorios con su personal de bionalistas y auxiliares, y ahorita eso es un desierto», afirmó la presidenta del gremio, Elena Torres.

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