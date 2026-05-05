Crecidas de ríos y deslizamientos de tierra fueron controlados en Trujillo

CARACAS.- Autoridades locales de Trujillo afirman que la distribución de la producción agrícola no ha sido afectada por las lluvias.

El alcalde del municipio Urdaneta , Francisco Vásquez, destacó que se usó maquinaria pesada con apoyo de la empresa privada para despejar las vías agrícolas para garantizar el tránsito de la producción que se genera en la zona.

«Somo el primer productor, con el 86 % de fresa en todo el país, somo uno de los mayores productores de hortalizas, hoy en día tenemos la mayor producción en 70 años en Urdaneta», apuntó.

Urdananeta también destacó la importancia de mantener en las vías, un despliegue de seguridad para antender a la mayor brevedad posible cualquier contingencia que generen las lluvias.

Unión Radio