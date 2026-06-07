Alza de celiaquía y sensibilidad al gluten en el país se alinea con tendencia global

MARACAY.- La condición celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca van en aumento en Venezuela, siguiendo una tendencia global.

El número de personas diagnosticadas con la condición celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) registra un incremento sostenido en el país. Este fenómeno no es aislado, responde a una tendencia mundial caracterizada por una mayor precisión en las evaluaciones médicas, un mejor conocimiento de los síntomas por parte de la población y el avance en las herramientas de despistaje clínico.

Célida Matute, directora de la Fundación Celíacos de Venezuela, precisó que esta condición no solamente afecta a los celíacos “que es 1 % de la población, sino que suma 22 % de los sensibles al gluten, donde entran las personas con autismo. El porcentaje en Venezuela ha aumentado al menos 18 % y, en este momento, trabajamos con 240 productos que vienen de 60 marcas que han hecho el compromiso con la fundación de analizar periódicamente sus productos y sus procesos”, detalló.

Matute enfatizó que un producto verdaderamente libre de gluten debe seguir estrictas y buenas prácticas de fabricación para evitar contaminación cruzada, situación a la que hace seguimiento la fundación.

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