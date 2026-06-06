Economista José Guerra propone aumentar salarios a «nivel financiable» con renta petrolera

CARACAS.- El economista venezolano José Guerra plantea un plan para la recuperación de la economía del país, en el que incluyó un aumento de los salarios y pensiones a un «nivel financiable» con los ingresos petroleros y los no petroleros.

En una publicación en Instagram, Guerra señaló también que se debe reformar el sistema de seguridad social y permitir los fondos de pensiones privados, así como un plan para implementar un sistema de transferencias directas a los hogares en pobreza crítica.

Igualmente, planteó recuperar la red de escuelas y hospitales públicos, así como obtener financiamiento multilateral para mejorar la infraestructura y los servicios públicos que sufren constantes cortes, especialmente el de la electricidad.

En cuanto a la inflación, Guerra sostuvo que es necesario un acuerdo entre el Gobierno, la oposición y sectores empresariales y sindicales para darle credibilidad y continuidad en el tiempo, además de fijar un tipo de cambio en un nivel de mercado que «prevenga el exceso de demanda».

El economista también sugiere un plan de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fortalecer las reservas internacionales, así como una reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para prohibir el financiamiento monetario del déficit fiscal.

A nivel empresarial, Guerra sugirió permitir los préstamos en dólares a las empresas que exporten o que tengan capacidad de hacerlo, reducir la carga fiscal y simplificar el sistema tributario.

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