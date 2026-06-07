Conviasa denuncia desvío arbitrario de un vuelo y maltrato a pasajeros en Jamaica

CARACAS.- El consorcio estatal Conviasa informó que un vuelo que cubría la ruta Cancún-Maiquetía sufrió un desvío imprevisto. La situación obligó a la aeronave a aterrizar en Jamaica, donde los pasajeros quedaron varados por más de ocho horas sin la asistencia internacional obligatoria.

La aerolínea venezolana rechazó enérgicamente la actitud de las autoridades de Jamaica. Denunció que el aeropuerto local no garantizó un trato digno ni el apoyo operativo básico, exponiendo a los ciudadanos venezolanos a condiciones de total incertidumbre. Conviasa vinculó este incidente con una presunta postura hostil de Jamaica hacia Venezuela.

La empresa aclaró que este percance no es responsabilidad de su operación ni de los trabajadores a bordo. Destacó que la tripulación actuó bajo estrictos protocolos de seguridad para proteger a los usuarios y salvaguardar la aeronave.

Finalmente, la aerolínea ratificó su compromiso con la seguridad del transporte aéreo internacional. Conviasa informó que acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender a los afectados y esclarecer los hechos de inmediato.

Unión Radio