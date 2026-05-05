Carolina Escarrá: Es improbable que la decisión de la CIJ sobre el Esequibo se produzca este año

CARACAS.- La internacionalista y politóloga Carolina Escarrá aseguró que, aunque el juicio en la Corte Internacional de Justicia sobre el diferentedo por el territorio Esequibo inició la fase de audiencias, es improbable que en este 2026 se produzca un fallo por parte del organismo.

En entrevista con al periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio , Escarrá indicó que, aunque Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en esta controversia, el país asistió con una delegación para presentar sus alegatos porque necesitaba decirle al mundo su verdad y mostrar las pruebas de su posición.

«Conociendo la posición de los jueces y las decisiones que han tomado, sobre si la Corte es competente o no, los que han estado a favor de Venezuela, tres de 15 jueces, se sabe que la posición quizás no vaya a ser la más favorable para Venezuela, pero en este caso Venezuela ha sido muy clara, no solamente diciendo que no reconoce la jurisdicción de la Corte, sino (señalando) que los estatutos de la Corte exigen que ambas partes estén de acuerdo en aceptar la competencia y jurisdicción», señaló Escarrá.

Añadió que, jurídicamente, el caso está ensombrecido, por lo que igualmente lo estará una decisión.

«La Corte no tiene brazo ejecutor de la decisión», apuntó la analista.

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