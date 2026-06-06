Autoridades ordenan demoler el puente Yacural en Barquisimeto

CARACAS.- El Ministerio de Transporte y de Obras Públicas ordenaron la demolición del puente de Yacural en Barquisimeto, estado Lara.

La medida se toma luego que autoridades de ambos ministerios evaluaran los daños en el lugar determinaron que se debía demoler para después construir un nuevo puente.

El gobernador de la entidad, Luis Reyes Reyes, aseguró que una vez se demuela el puente pasarán a hacer los estudios para empezar los estudios de proyección del nuevo paso que unirá a los municipios Iribarren y Palavecino.

Las labores contarán con un tiempo de finalización determinado y mientras tanto el paso por el puente del ala sur fue habilitado como doble vía.

Unión Radio