Canciller rechaza declaraciones de Guyana sobre eventual fallo de la CIJ

CARACAS.- Venezuela rechazó firmemente las declaraciones del primer ministro de Guyana, Mark Phillips, en relación con la eventual decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda unilateral presentada por ese país en clara violación al Acuerdo de Ginebra de 1966.

En un comunicado compartido por el ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, Venezuela reiteró que nunca ha dado su consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de la Corte y que la controversia debe ser resuelta bajo el el amparo del Acuerdo de Ginebra. «Este Acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes», resalta el texto.

A continuación el comunicado íntegro

La República Bolivariana de Venezuela rechaza firmemente las declaraciones proferidas por el Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana, en relación con la eventual decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda unilateral írritamente presentada por ese país, en abierta y clara violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 y la legalidad internacional.

Venezuela reitera que nunca ha dado su consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de la Corte. Dicha controversia solo puede y debe ser resuelta bajo el amparo del Acuerdo de Ginebra, es decir, mediante un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este Acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes.

Llama poderosamente la atención que las autoridades de Guyana se atrevan mágicamente a dar por sentado el contenido de una futura decisión de la Corte Internacional de Justicia. Esta postura demuestra su claro menosprecio por el derecho internacional y confirma las fundadas dudas de Venezuela sobre el curso del proceso actualmente cursante en esa instancia internacional.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica que, fiel a su posición histórica y actuando en defensa del derecho internacional, no reconocerá la decisión que pueda dictar la Corte Internacional de Justicia sobre la Guayana Esequiba, cualquiera ella sea.

En cambio, seguirá abonando por una solución política y negociada de la controversia sobre la frontera, como único camino capaz de sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión en la región.

¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!

Caracas, 7 de junio de 2026