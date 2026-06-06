Sector comercial de Falcón pide descentralización

CARACAS.- El presidente de la Cámara Industrial, Comercial y Agrícola del municipio Miranda en Falcón, José Ávila, indicó que los estados deberían tener su propia capacidad de producción para cubrir su demanda.

«Porque es importante que las regiones y las entidades locales puedan generar sus propios recursos, sus propios ingresos, pero adicionalmente a eso que el situado constitucional pueda de manera organizada y concensuada en función también en lo que las regiones generan».

Ávila expresó que la entidad posee una de las refinerías con más producción del país y maneja un alcance del 80 % del nivel de crudo, por lo que dijo que dicho porcentaje debería verse retribuido a Falcón.

Asimismo, el sector mantiene altas expectativas ante la reactivación de la industria petrolera en el estado y la dinamización económica que generaría en diversos sectores del comercio.

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