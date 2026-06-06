Mañana 600 observadores internacionales vigilarán segunda vuelta presidencial en Perú

LIMA.- Perú se prepara para la segunda vuelta presidencial este domingo bajo la mirada de la comunidad internacional representada por unos 600 observadores extranjeros que participarán del proceso electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que 23 misiones internacionales acompañan este balotaje presidencial con cerca de 600 observadores desplegados en todo el país inca.

Destacan delegaciones de la Unión Europea -UE-, también la Organización de los Estados Americanos -OEA-, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y la Asociación de Organismos Electorales Mundiales.

Durante una jornada informativa dirigida a estos observadores internacionales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, Roberto Burneo, señaló que la confianza será uno de los pilares fundamentales de la jornada electoral luego de una primera vuelta marcada por cuestionamientos y observaciones al proceso.

“Hemos asumido ese compromiso de fortalecer la democracia, fortalecer nuestro trabajo con tres filosofías muy concretas: articular mejor como sistema, comunicar mejor y finalmente con todos estos hechos concretos fortalecer nuestro trabajo y poder ganar nuevamente la confianza y la credibilidad en el sistema electoral”, detalló.

Desde su llegada a Perú, los observadores internacionales han sostenido reuniones con autoridades del sistema electoral, representantes de organizaciones políticas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil como parte de su labor de seguimiento al proceso.

El Jurado Nacional de Elecciones del Perú destacó que la observación electoral constituye una garantía democrática al permitir una evaluación independiente sobre el desarrollo y transparencia de los comicios.

En estas elecciones presidenciales, la candidata derechista Keiko Fujimori o el candidato izquierdista Roberto Sánchez, se convertirá en el noveno presidente del país en diez años, en una década plagada de inestabilidad política.

SPLL/Unión Radio