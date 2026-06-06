Detuvieron a un hombre por abusar de una menor de edad en Monagas

CARACAS.- Un hombre fue detenido por las autoridades de seguridad por haber abusado sexualmente de su vecina de 12 años la ciudad de Maturín, estado Monagas.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) identificaron al agresor como Eduard Josué Rondón Rondón, de 27 años.

El CICPC esclareció que Rondón tenía una orden de captura por el delito de abuso sexual a una víctima vulnerable. Además, contaba con antecedentes por robo, lo que lo hizo pagar seis años de prisión.

Rondón fue detenido y el caso pasó a las órdenes del Ministerio Público.

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