Coral Nacional Simón Bolívar celebra 20 años de trayectoria en el Centro de Acción Social por la Música

CARACAS.- La fundadora y directora de la Coral Nacional Simón Bolívar, Lourdes Sánchez, señaló que el próximo concierto en celebración por el aniversario número 20, que se efectuará el 16 de mayo en Quebrada Honda, estará compuesto por tres partes en la que se resaltarán las músicas y obras venezolanas «que no pueden dejar de estar».

«Fuimos escogiendo obras que fueron importantes para nosotros, pero fue una decisión muy difícil porque fueron quedando muchas en el camino (…) escogimos las obras que nos traen buenos recuerdos, de algún maestro que vino, escogimos una obra que se cantó en el primer concierto y no se cantó nunca más».

Sánchez detalló en el programa Al Instante con Esther Quiaro que entre las obras están las «que conmuevan los recuerdos» de las personas, muchachos excoralistas que están fuera del país y los que se están sumando.

Asimismo acotó que se representarán obras de países como Filipinas, la India, México, entre otros.

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