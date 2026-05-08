Presidenta (E) informa que el 34% de los cadetes de la FANB son mujeres

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que de los cadetes que se están formando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el 34 por ciento que lo conforman son mujeres.

«Como mujer me enorgullece saber que el 34 % de los cadetesque hoy están formándose son mujeres. Es un extraordinario avance para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivarian (…) Lleven ustedes la insignia para hacer valer los derechos de una Venezuela libre y soberana».