CBC: Demoliciones post-sismo requieren protocolos técnicos y aval de Comisión Presidencial

CARACAS.- Las demoliciones tras los sismos deben cumplir con protocolos técnicos, supervisión estatal y seguridad industrial, según Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción -CBC-.

El proceso exige inspección previa por expertos y la aprobación de entes municipales para garantizar una reconstrucción segura.

Hernández señaló que “los protocolos necesarios para acometer este tipo de actividades deben estar plenamente rectorizados, inspeccionados por los entes gubernamentales”.

Precisó que la decisión de demoler una edificación depende del «ministerio de Vivienda, Funvicis, el ministerio de Obras Públicas y la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, que lidera Francisco Garcés, que están haciendo las inspecciones con equipos de profesionales y técnicos capacitados en el área”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, explicó que “una cosa es ver que se cayó una pared en un edificio y otra cosa es cómo están las fundaciones, cómo están las bases, cómo está la estructura para saber si realmente esa estructura quedó en condiciones de soportar otro nivel sísmico”.

“La demanda es considerable. Hay empresas internacionales que también están apoyando y vamos a ir paso a paso haciendo el trabajo”, acotó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio