Fedecámaras propone crear comité que vele por la reconstrucción y recuperación económica del país

CARACAS.- El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, propuso la conformación de una comisión entre el sector público y privado encargada de supervisar y constatar los avances de las construcciones de las zonas afectadas por los terremotos y la recuperación de la economía nacional.

Durante una reunión del Comité Nacional de Economía, en la que estuvo presente la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Capozzolo precisó la importancia de que se genere una «visión compartida» que permita acelerar el proceso de sanación del país.

“Nosotros estamos proponiendo, también en el seno del sector privado, la creación de una comisión, de un comité de seguimiento pendiente de generar propuestas para la recuperación, la reconstrucción económica de la zona, y los sectores y las regiones, trabajando de la mano para poder hacer las propuestas concretas que tengan lugar”, señaló el empresario en citas tomadas por el canal del Estado.

El máximo representante de Fedecámaras reiteró la importancia de establecer un plan único desde el gremio privado que pueda ser articulado por los representantes gubernamentales y pidió a los empresarios reconocer al sector público como «un gran planificador y generador de espacios y condiciones».

Asimismo, recordó que la intención del ámbito empresarial es acompañar a las autoridades del Ejecutivo en la mordenización y digiitalización de la infraestructura y sistema tributario.

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