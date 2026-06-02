Comunidades indígenas en Mérida solicitan al Saime operativo especial de cedulación

CARACAS.- Al menos siete comunidades indígenas del estado Mérida, solicitaron ante el Saime la realización de un operativo especial de cedulación que garantice el acceso a la identificación de niños, mujeres y ancianos, pero además que sea más flexible en la recepción de los requisitos.

Las representantes de los pueblos indígenas del municipio Sucre consignaron el documento ante el Saime y señalaron que la identificación es un derecho indispensable para que puedan acceder a atención comunitaria, educación intercultural y universitaria, entre otros programas sociales.

Valiloret Rangel, representante de la comunidad indígena Mocumbués, destaca las peticiones esos sectores.

«Nos están exigiendo muchos trámites burocráticos, ya no es fácil acceder a la Universidad, a los diferentes beneficios que tenemos como indígenas», apuntó.

Igualmente exigieron que se simplifiquen los requisitos ya que implica gastos económicos elevados y que se habiliten jornadas especiales que reconozcan la realidad territorial y cultural, ya que a su juicio la identidad es la la llave para acceder a la salud, la educación y a derechos ciudadanos de pueblos originarios.

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