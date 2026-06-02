Habitantes del Táchira denuncian la falta del servicio eléctrico por más de 25 horas

CARACAS.- Los habitantes del municipio San Judas Tadeo del estado Táchira manifestaron su preocupación por la cantidad de horas sin servicio eléctrico que padecen durante la semana.

El alcalde, Salvador Pérez, explicó que «el día viernes, de la semana pasada, pasamos toda la noche sin electricidad. (Fueron entre) 14 o 15 horas sin electricidad y ya hoy, de lunes para martes, tenemos 28 horas sin electricidad. El municipio San Judas Tadeo está viviendo tiempos inhumanos con el tema de la electricidad».

Pérez alegó que los comerciantes viven en angustia continúa por la posibilidad de perder su sustento y recalcó que «los comercios no están preparados y pierden sus productos. ¿Qué comercio va a aguantar estos cortes de 28 o 30 horas (sin luz)?».

En este sentido, le piden a las autoridades regionales y a los trabajadores de Corpoelec que programen un horario que les permita ajustar producción, almacenamiento y horarios comerciales para reducir un poco la afectación económica que están teniendo.

Unión Radio