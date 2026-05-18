Capturan en flagrancia a sujeto por homicidio de su expareja

CARACAS.- Comisiones mixtas del Cuerpo de Policía del estado Cojedes y de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional lograron la captura de un sujeto en flagrancia por el homicidio de su exparjea en un trágico hecho registrado en la comunidad del nuevo espacio comunitario Hugo Chávez del municipio San Carlos.

El agresor irrumpió en la vivienda de la víctima, la cual se encontraba en compañía de su hijo de ocho años. El atacante arremetió contra la mujer, propinándole múltiples heridas con un arma blanca en presencia del menor de edad.

Los vecinos de la zona alertaron de inmediato a los cuerpos de seguridad, mientras que la víctima, en un intento por salvar su vida, salió a la calle para solicitar auxilio.

Tras cometer el crimen, el victimario emprendió la huida, intentando esconderse en una zona boscosa adyacente al sector.

Unión Radio