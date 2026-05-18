Activan plan para evitar que los cortes eléctricos interrumpan la distribución de combustible en Lara

CARACAS.- La gobernación del estado Lara activará un plan junto a Corpoelec para evitar que los cortes eléctricos interrumpan la distribución de combustible.

El gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes, emitió un pronunciamiento tras las largas filas de vehiculos que se registraron durante el fin de semana en la región.

El mandatario regional insistió en que el programa de administración de carga afectó a 55 % de las estaciones de servicio que no cuentan con plantas eléctricas.

«Vamos a hacer una reunión con Corpoelec para señalar donde existe un grupo de estaciones de servicio que no tengan servicio alterno de electricidad para que el racionamiento para ese sector sea en la tarde-noche, para que la gente durante el día pueda colocar combustible», apuntó.

Unión Radio