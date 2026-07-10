Cámara inmobiliaria de Caracas pide reformas que protejan la propiedad privada y beneficien a damnificados

CARACAS.- El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo, insistió en la necesidad de entablar mesas de negociación para hacer reformas en leyes vinculadas al arrendamiento, hipoteca y créditos para inmuebles en medio de la situación de emergencia por los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio , Di Geronimo explicó que si bien es cierto deben abrirse algunos inmuebles o espacios que no están siendo ocupados, el Estado tiene que garantizar el respeto a la propiedad privada tanto de los dueños como de los constructores, así como ingenieros, arquitectos y todos los involucrados en el proceso.

«Que esos inmuebles que están cerrados y que deben ser abiertos para ayudar a las familias, que se abran con el respaldo, pero que todo el mundo esté protegido, garantizado. No voy a proteger a una parte de la sociedad y la otra parte la dejo desvalida. No tiene sentido», argumentó el presidente de la Cámara.

Aseguró que para lograr un cambio armónico se debe incorporar todas las asociaciones, organizaciones y entidades a fin junto a las autoridades y representantes gubernamentales.

También señaló que ante los trágicos eventos en el país, resulta importante incorporar áreas de especialización dentro del sector inmobiliario para prevenir y mejorar la respuesta ante escenarios de emergencia.

«Esto va a volver a pasar y cuando pase, queremos estar preparados para que esta circunstancia y esta contingencia se pueda defender y se pueda suavizar (…) Tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo para que busquemos soluciones satisfactorias a todo el mercado inmobiliario», añadió.

Reiteró el llamado a reducir el encaje legal en los préstamos para que se permita una mayor accesibilidad al financiamiento y que las familias afectadas tengan la capacidad de reconstruir sus vidas.

Entre las normativas llamadas a estudiarse para mejorarse están: la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda.

Unión Radio