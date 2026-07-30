Presidente de Chile dice que con reactivación de relaciones consulares con Venezuela «comienzan una nueva etapa»

SANTIAGO DE CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este jueves la reactivación de relaciones consulares con Venezuela, el «comienzo de una nueva etapa» para la «normalización progresiva» del vínculo bilateral suspendido en 2024.

«A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico», señaló el mandatario, José Antonio Kast, en un breve punto de prensa desde La Moneda.

El jefe de Estado chileno agradeció el trabajo «metódico» de los equipos diplomáticos de ambos países y valoró la «disposición» de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para avanzar en el diseño conjunto.

«En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos», detalló la Cancillería chilena a través de un comunicado.

EFE