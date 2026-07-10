24 familias afectadas por los terremotos en La Guaira se refugian en Maracay

CARACAS.- Unas 24 familias de La Guaira sobrevivientes del terremoto se mantienen refugiadas en la comunidad Montaña Fresca de Maracay, en el estado Aragua, donde comenzar de cero representa un gran reto para ellos.

Adrianyelis Mendoza, con 23 años y madre de dos niños, relata la pesadilla del 24 de junio cuando vio su vivienda destruirse y ver cómo muchos de sus conocidos perdieron la vida.

«Sentía que corria en olas, que no avanzaba, caía, oía a los tanque reventándose. Mi hijo ha estado llorando muchísimo que quiere volver a su casa», comentó

Ante esta nueva realidad, Mendoza apuesta por comenzar de nuevo con su emprendimiento de cejas y pestañas en la capital aragueña, con el único impulso de poder darle un porvenir nuevo y mejor a su familia.

Unión Radio