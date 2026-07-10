Cavecom-e subsidiará tecnología y equipos de venta en línea para negocios que perdieron sus locales

CARACAS.- El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta, contó que desde el gremio se han abocado a apoyar, al igual que el resto del país, las labores de ayuda tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Ujueta dijo que una de las labores que han realizado incluyen la activación de la telemedicina y asistencia, así como empresas de telecomunicaciones que activaron cuentas que estaban desactivadas.

Cavecom-e trabajará a partir de la próxima semana en un censo de negocios que hayan perdido sus locales y otorgar un subsidio para que incorporen tecnología de comercio electrónico.

«Negocios que desaparecieron o perdieron pero que tienen todavía inventario y que tienen que salir otra vez al ruedo, bueno la Cámara empieza a hacer ya con los actores regionales el inventario para nosotros a través de un programa que nosotros tenemos incorporarlo para asignarle la tecnología y los equipos y la reposición que tengan con unos costos subvencionados que puedan entrar no a través de un pago o de la venta del equipo sino con una metodología que ya estamos llegando a un acuerdo con los actores para que les sea fácil la adquisición y la reposición de esos equipos», dijo en entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Añadió que los costos de los equipos estarán por debajo de lo convencional y se eliminarán costos como los de integración, configuración o de inicial.

«En algunos casos puede llegar hasta el 40 % de lo que significa adquirirlo de manera natural», apuntó.

Unión Radio