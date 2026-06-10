Bolsa de Valores de Caracas resalta reuniones con representantes de la banca internacional

CARACAS.-El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio, aseguró que el flujo de reuniones con inversionistas a la semana se mantiene y reveló que han recibido representantes de la banca internacional, entre ellos, de Estados Unidos, quienes según indicó, vienen a «conocer la banca» venezolana.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio aseguró que los bancos norteamericanos «están viniendo para reactivar las relaciones de corresponsalía con bancos venezolanos».

«Vienen a ver cómo está el sistema financiero, cuáles son las oportunidades, cuáles son esas relaciones de corresponsalía que deben intensificar más rápido y eso va a mejorar el sistema de pago de usted amigo empresario, amigo pequeño comerciante y en general para todos los venezolanos», dijo.

Reiteró que los inversionistas que han visitado el territorio han mostrado interés en distintas áreas, como la manufactura, servicios en áreas petrolera, agroalimentario, farmacéutico, automotor, eléctrico.

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Grasso Vecchio insistió en que «Venezuela es una tierra de oportunidades» y que con los cambios que se generan en materia legislativa y la apertura económica se ha generado «un marcado interés» por el país.

Sobre las operaciones del mercado de valores, precisó que en marzo la Bolsa de Valores de Caracas registró tres mil operaciones diarias, una cifra que no se alcanzaba en décadas, según afirmó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio