Certificación de fiebre aftosa y censo ganadero nacional claves para el futuro del sector

CARACAS.- El certificado de vacunación contra la fiebre aftosa es el documento oficial que avala la inmunización del ganado y es obligatorio para tramitar los permisos de movilización animal. Actualmente, se está ejecutando el Plan Operativo 2026–2030 junto a Panaftosa (OPS/OMS) y gremios como Funvessa para lograr la certificación internacional como país libre de fiebre aftosa

José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos -Fedenaga- y presidente de Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal -Funvessa-, reiteró que una vez el país consiga la certificación “vamos a tener crecimiento el en sector”.

Asegura que la certificación viene acompañada de un crecimiento inmediato. “Una vez que obtengamos la certificación vamos a tener ese crecimiento. Nosotros cuando hablamos de calidad de exportación es porque ya tenemos experimentos en el país de carnes que están teniendo su trazabilidad, su certificación de origen, de lácteos y quesos que en Bolívar están ya teniendo un programa de certificación y trazabilidad, pero tenemos que organizarnos”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, destacó el trabajo mancomunado de la alianza pública-privada “cuando hablamos de Funvessa. “Hoy el país conoce el concepto de aftosa, sabe que es aftosa y estamos limitados para mercados específicos, pudiéramos ir estableciendo relaciones con mercados que no exigen la certificación, pero esos mercados de repente no van a pagar lo mismo que los mercados calificados y certificados”.

José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos -Fedenaga- y presidente de Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal –Funvessa/urn

“Esa certificación va a generar mucha más inversión en el campo, mucha más gente apostando al sector (…) Estamos trabajando, hay que construir muchas cosas y hay deficiencias”, agregó.

En cuanto a un censo ganadero, señaló que “hay una caracterización en puertas dirigida por el ministerio de Agricultura y Tierras, el Instituto Nacional de Sanidad Animal, con el apoyo de la parte privada. Nosotros vamos a intervenir y hemos llamado a otros institutos o instituciones como la Fuerza Armada, y el ministerio de Planificación, para que se puedan sumar”.

Insiste en que hay que “levantar el inventario ganadero, es un mapa que hay que hacer visible y es trabajo de todos, es un objetivo nacional”.

“El primer paso importante es levantar el inventario de los ganaderos, saber cuántos animales tenemos, cuántos productores tenemos y en dónde están distribuidos a lo largo y ancho de la naciónm para planificar el futuro, poder crecer, desarrollar mejor la ganadería y pensar en mercados de exportación”, destacó.

A su juicio, llama a crear un plan general de desarrollo del país y que cada sector tenga una representación en la Asamblea Nacional -AN-. “Del sector agrícola ganadero, del sector agrícola pecuario, del sector construcción, porque somos nosotros los que podemos plantear las posibles políticas para desarrollar en el futuro.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio