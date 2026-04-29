Autoridades del Zulia detuvieron a un hombre y su madre por raptar y abusar de una menor de edad

CARACAS.- El director del Cicpc, Douglas Rico, informó este miércoles sobre un caso de grooming en el estado Zulia, donde detuvieron a un hombre de 24 años y a su madre por raptar y abusar a una niña de 10 años a través de redes sociales.

«Nuestros funcionarios de la delegación municipal del estado Zulia lograron rescatar a esta niña de 10 años (a la) que un hombre de 24 años, (identificado como) Lisandro Molero, había logrado engañar» mediante los videojuegos en los que se forman comunidades digitales donde, en muchas ocasiones, los adultos se hacen pasar por infantes.

Sin embargo, tras las investigaciones realizadas, pudieron ubicar y detener a los implicados luego de que la niña fuera secuestrada por varios días.

«Lograron engañarla» para «llevarse a esta niña por un tiempo (pero), gracias a la acción de los funcionarios, lograron rescatarla pero el daño lo logró», concluyó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a los padres para que supervisen a sus hijos cuando usen las redes sociales.

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