Iglesia colombiana pide centrar debate en propuestas ante ataques presidenciales

BOGOTÁ.- La Conferencia Episcopal de Colombia expresó su preocupación ante la intensificación de las descalificaciones y ataques personales entre candidatos presidenciales a días de la segunda vuelta e insistió en la necesidad de centrar la discusión en sus propuestas.

El presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones, Juan Carlos Cárdenas Toro, advirtió sobre la polarización en redes sociales y la difusión de contenidos manipulados.

“La Conferencia Episcopal de Colombia, la presidencia de la Conferencia Episcopal, a nombre de todos los obispos colombianos, ha publicado no menos de cinco mensajes al pueblo colombiano, incluso a los candidatos mismos, antes de la segunda vuelta, y por supuesto, al pueblo de Colombia en general, llamando a la sensatez, llamando a la cordura, llamando a desarmar la palabra y a poner más el centro de la campaña electoral en el contenido de las propuestas”, destacó.

Advirtió que el tono actual del debate puede generar efectos negativos en la sociedad colombiana.

El próximo 21 de junio, más de 41 millones de colombianos elegirán a su próximo presidente.

SPLL/Unión Radio