San Carlos celebra el Día del Tejedor entre hilos, colores, poesía y tradición

SAN CARLOS.– La Plaza Figueredo de San Carlos se convirtió este sábado en el epicentro de la creatividad local al recibir a decenas de amantes y cultores del tejido, quienes se congregaron para exhibir sus principales creaciones y celebrar el Día del Tejedor. La actividad principal giró en torno a la iniciativa «Tejiendo en la Calle», una propuesta que busca trasladar los talleres artesanales a los espacios públicos para visibilizar este oficio tradicional.

La jornada, que comenzó desde tempranas horas de la mañana, cumple cinco años consecutivos tomándose de manera exitosa los espacios públicos, plazas y parques de la región. Esta celebración se inspira en una iniciativa global impulsada en 2006 por la australiana Danielle Landis, quien propuso sacar el tejido de las casas, balcones y talleres privados para compartirlo colectivamente en comunidad.

De acuerdo con los organizadores y participantes, el propósito central de este encuentro es romper los estereotipos asociados a la actividad. Al llevar el oficio a las plazas, se busca demostrar que el tejido no está circunscrito únicamente a personas mayores o jubiladas, sino que representa una labor integral que une a diferentes generaciones en torno a un mismo saber.

Además del despliegue de hilos, lanas y agujas, el evento ofreció una propuesta artística multidisciplinaria. El arte textil se fusionó con las letras a través de sesiones de lectura de poemas y diversas dinámicas de lectura creativa, consolidando un ambiente propicio para el intercambio cultural y el esparcimiento de los habitantes de San Carlos.

Unión Radio