Anuncian nuevo plan eléctrico en Táchira con cortes máximos de 5 horas

SAN CRISTÓBAL.- El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó sobre una reformulación en el plan de administración de carga que busca garantizar hasta 19 horas continuas de servicio eléctrico en la entidad.

La decisión surgió tras una exhaustiva revisión al sistema eléctrico del estado Táchira, liderada por el viceministro de Servicios Públicos junto a directivos de Corpoelec e Hidro Sur-oeste.

El objetivo principal es reducir drásticamente las suspensiones del servicio que han afectado a los ciudadanos durante las últimas semanas.

Hasta el momento, las autoridades no han publicado un cronograma oficial, ni han especificado la fecha exacta en la que iniciará este nuevo plan.

Unión Radio