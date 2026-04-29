Oscar Meza no cree que el salario mínimo alcance los $ 100

CARACAS.- El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), Oscar Meza, aseguró que un aumento del salario a $ 100 es inviable desde el punto de vista económico y que lo importante es reconstruir el salario en Venezuela.

En entrevista con el periodista Vladimir Villegas, en el programa Entre Líneas, transmitido por Unión Radio, Meza reiteró una serie de planteamientos con miras a recuperar el ingreso de los venezolanos.

«Si tienes actividad económica donde se han perdido tres cuartas partes del Producto Interno Bruto, tienes una economía bastante limitada para derivar de allí el salario. No creo que lleguemos a los $ 100, no es posible desde el punto de vista económico. Ojalá llegue $70 o a $80 y de manera progresiva se llegue a los $100», expresó Meza.

Indicó que, con un primer paso este 1 de mayo, por lo menos se estará reconstruyendo el salario.

Entre los planteamientos que hace figuran, formalizar la dolarización de facto que existe en el país, fortalecer las reservas internacionales en trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional, eliminar el impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, la apertura de cuentas bancarias en dólares y euros, establecer líneas de crédito en dólares y libertad monetaria.

«El desafío que tiene el Gobierno es aumentar ese salario que está prácticamente extinguido. Yo decía ‘siquiera vamos a llevarlo a $100’, pero si se homologan las pensiones, son $500 millones mensuales en pensionados. Súmale el efecto en la nómina del sector público. Entre pensionados y jubilados sin incluir los empleados públicos serían $16.800 millones al año, el equivalente a los ingresos petroleros durante el año», detalló Meza.

Unión Radio