El ritmo del tambor y la fe de San Juan toman el municipio Revenga en Aragua

CARACAS– En una demostración de fe, ritmo y tradición, el municipio José Rafael Revenga. del estado Aragua, se convirtió este sábado en el punto de encuentro de más de 20 cofradías del estado Aragua, que se reunieron para rendir homenaje a San Juan Bautista.

Las festividades congregaron a una importante cantidad de devotos y agrupaciones de tambor de diversas localidades de la región.

Carol Morales, directora cultural del municipio Revenga, destacó la relevancia de estas celebraciones para la comunidad y detalló que el evento central se lleva a cabo tradicionalmente el segundo sábado de junio.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la jornada de este mediodía reunió a una marea humana de entre 500 y 600 devotos, todos integrantes de los distintos grupos sanjuaneros que hacen vida en la entidad aragüeña.

Morales explicó que el municipio Revenga cuenta con seis cofradías anfitrionas, y que cada una de sus sedes o «casas» se organizó para recibir fraternalmente a un promedio de tres o cuatro cofradías visitantes del resto de la región.

El evento principal estuvo marcado por el repique de los cueros, donde las diferentes agrupaciones de tambor rindieron sus respectivos tributos y bailes al santo.

Unión Radio