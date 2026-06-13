Capturan a hombre por supuestamente  abusar de sus hijastras en Falcón

CORO.- La Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas -CICPC- detuvo a un hombre de 42 años en el estado Falcón por presuntamente abusar sexualmente de sus dos hijastras, de 13 y 16 años de edad, de forma continuada durante varios años.

La detención la practicaron funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas en el sector Creolandia de la península de Paraguaná.

Según las autoridades, una de las víctimas, la adolescente de 14 años, denunció ante la sede policial que su padrastro le negaba el acceso a su vivienda y que además de maltratarla físicamente, también abusaba de ella desde que tenía 6 años. Añadió que lo mismo ocurría con su hermana, una adolescente de 12.

La víctima también manifestó que los hechos ocurrían con el pleno conocimiento de su madre, quien les impedía denunciar al agresor identificado como Robert, de 42 años.

SPLL/Unión Radio