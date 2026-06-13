Más de 100 encuentros empresariales se concretaron en la Expo Lara Café 2026

BARQUISIMETO.- La primera Expo Lara Café 2026 abrió una importante ventana comercial mediante ruedas de negocios, diseñadas para impulsar la venta del grano larense tanto en el mercado nacional como en el internacional.

El secretario privado del despacho de la Gobernación, Luis Jonás Reyes, explicó que durante la primera jornada se consolidaron más de 100 encuentros empresariales.

Estas mesas de trabajo facilitarán la distribución y comercialización de los productos de las diversas marcas.

La actividad reúne a un nutrido grupo de emprendedores, instalados en los espacios de la Flor de Venezuela para recibir a los visitantes.

Unión Radio