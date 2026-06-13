Consumo global de alimentos en Venezuela registró incremento del 9,4 % al cierre de mayo

CARACAS.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que durante los primeros cinco meses del año, se distribuyó más de medio millón de toneladas de alimentos en todos los mercados, lo cual beneficio a más de cuatro millones de familias.

«Solamente aquí en Caracas hemos abarcado 1.300.000 familias. Y en el mes de mayo se incrementó el consumo de alimentos un 9.4%. Me complace muchísimo ver que en ese repunte de consumo, las proteínas comprenden prácticamente el 9 %. Sabemos que el pollo es el primer alimento. está el cerdo, la carne incrementó su consumo, los huevos (…) El consumo de pescado se incrementó un 3.5% «, expresó.

Rodríguez afirmó que el Estado venezolano garantiza los precios accesibles a través de los programas sociales y la red de bodegas comunales.

Refirió que las ferias del campo soberano y bodegas comunales ofrecen ahorros de entre 30 % y 70 % en rubros de la cesta básica.

Unión Radio