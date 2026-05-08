Restaurantes mantienen pagos por encima del ajuste que se realizó en el sector público

CARACAS.- El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares), Iván Puerta, aseguró este viernes que el pago que ofrece el sector a sus prestadores de servicios está por encima del reciente aumento anunciado por el Ejecutivo para el sector público.

«Hubo esa expectativa a ver qué pasaba pero ya nos dimos cuenta que no representó tal vez lo que las personas esperaban. Entonces al final el que trabaja en un privado como que no lo movió, por decirlo de alguna manera, dice bueno está bien pero yo estoy muy por encima de esto, al final esto no me impacta», dijo.

Puerta cree que de igual forma las empresas «seguramente ya están empezando a evaluar» y buscar ciertos recursos para generar beneficios para su equipo y mejorar su poder adquisitivo.

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En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, afirmó que la mayoría de los restaurantes que han abierto en los últimos meses están asociados a «marcas que ya están funcionando, que están solidas», que poseen otra unidad de negocios y se les hace «más fácil».

«Sea la misma marca, sea el mismo concepto o sea otra, pero bajo ese paragua de la marca inicial, ya ellos saben como manejarse en estas aguas, ya ellos saben qué es lo que busca el cliente, de que manera tiene comunicarse con sus clientes y el camino está un poquito más llano para este público, igual hay gente entrando en este negocio que tal vez es su primera experiencia en el negocio gastronómico», comentó.

El representante de Canares insistió en el tema de la profesionalización es principal desafío que enfrentan los restaurantes este año para continuar con la prestación de sus servicios a futuro.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio