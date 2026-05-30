Habilitan canal de contraflujo en El Cafetal tras nueva avería en tubería matriz

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó sobre una parada de emergencia en el servicio de agua debido a una avería mecánica en una tubería de 72 pulgadas, ubicada en el Boulevard de El Cafetal a la altura de Santa Sofía.
Equipos de PoliBaruta y Protección Civil Baruta se encuentran en el lugar para desviar el tránsito y prestar el apoyo necesario para que Hidroven comience a realizar las reparaciones.
Como estos trabajos pueden durar entre 24 y 48 horas, las autoridades han habilitado un canal de contraflujo para mantener la movilidad en el Boulevard sentido Chuao, entre Santa Sofía y Santa Marta, de 06:00 am a 06:00 pm.
Después de las 6:00 pm se restringirá totalmente la circulación de vehículos; los vecinos que requieran ingresar a Santa Marta desde Santa Sofía, deberán tomar la vía por Caurimare y Av. Río de Janeiro para empalmar nuevamente hacia Chuao.
SPLL/Unión Radio
¡Atención, baruteños!@hidroven_ve informa que habrá a una interrupción del servicio de agua debido a una avería en la tubería de 72” del Sistema Tuy II, en el Boulevard de El Cafetal a la altura de Santa Sofía.— Darwin González (@darwingonzalezp) May 30, 2026
Ya nuestros equipos de @PoliBaruta y @Baruta_PC se encuentran en… pic.twitter.com/tvcRxPXeWd
Baruteños, me encuentro en el Boulevard de El Cafetal, a la altura de Santa Sofía para reportarles sobre la situación.— Darwin González (@darwingonzalezp) May 30, 2026
Durante la madrugada, la avería que estaba programada ser reparada el día lunes, se reventó debido a las presiones de agua. @hidroven_ve nos informa que el… pic.twitter.com/6REgnKkKgv