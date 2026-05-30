sábado, mayo 30, 2026
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Habilitan canal de contraflujo en El Cafetal tras nueva avería en tubería matriz

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Avería en El Cafetal
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CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó sobre una parada de emergencia en el servicio de agua debido a una avería mecánica en una tubería de 72 pulgadas, ubicada en el Boulevard de El Cafetal a la altura de Santa Sofía.

Equipos de PoliBaruta y Protección Civil Baruta se encuentran en el lugar para desviar el tránsito y prestar el apoyo necesario para que Hidroven comience a realizar las reparaciones.

Como estos trabajos pueden durar entre 24 y 48 horas, las autoridades han habilitado un canal de contraflujo para mantener la movilidad en el Boulevard sentido Chuao, entre Santa Sofía y Santa Marta, de 06:00 am a 06:00 pm.

Después de las 6:00 pm se restringirá totalmente la circulación de vehículos; los vecinos que requieran ingresar a Santa Marta desde Santa Sofía, deberán tomar la vía por Caurimare y Av. Río de Janeiro para empalmar nuevamente hacia Chuao.

SPLL/Unión Radio

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