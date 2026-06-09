Alertan sobre circulación de barajitas falsas del álbum oficial del Mundial 2026

CARACAS.- La compañía Panini Venezuela, distribuidora oficial del álbum de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, alertó sobre la circulación en el país de barajitas falsas y advirtió que la comercialización de las mismas constituyen un delito que podría acarrear consecuencias legales a los involucrados.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la distribuidora pidió a los consumidores estar atentos y denunciar cualquier situación irregular que se presente sobre este hecho a través de sus canales oficiales.

Asimismo, señaló que ya iniciaron las medidas correspondientes para «proteger la integridad de su marca y garantizar que los coleccionistas adquieran el producto original».

Unión Radio