Realizan limpieza en Playa Surfista y atienden a damnificados tras terremotos en La Guaira

LA GUAIRA.- Las labores de limpieza y recuperación en Playa Surfista y el resto del litoral de Catia La Mar continúan, luego del devastador doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió la costa norte del país.

El reportero de Unión Radio, Francisco Cáceres, se encuentra en Playa Surfista en La Guaira, destino playero ubicado en la parroquia Urimare, a poco más de 40 minutos de Caracas.

Cáceres, tras hacer un recorrido por Catia La Mar declarada zona de desastre, reporta un flujo vehicular bastante normal desde Caracas hacia el litoral central.

“En algunas viviendas que están frente al aeropuerto internacional, en una comunidad que se llama Brisas del Aeropuerto se desarrollan, en algunos apartamentos, obras de reconstrucción y levantamiento de paredes”.

Destaco que vecinos de esa zona permanecen en carpas en campamentos improvisados a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y esta situación es la misma en otras zonas como, Playa Verde. Justamente en Playa Surfista, también hay campamentos en unos edificios amarillos que están frente a esta plaza”.

Agregó que los damnificados están recibiendo atención por parte de organizaciones internacionales de salvamento y voluntarios nacionales de diferentes iglesias.

En la playa un grupo de surfistas están realizando una jornada de limpieza donde suelen practicar este deporte y dicen que, con esta acción, pretenden dignificar la vida de quienes están pernoctando en las cercanías eliminando la basura.

Subrayan que, obviamente tras los terremotos, hay muchos escombros y basura en la playa y por eso intentan recuperar el área para beneficio de todos y además están colaborando con alimentos para los refugiados.

SPLL/Unión Radio