Economista Balza opina que “dolarizar sería contraproducente”

CARACAS.– La dolarización en el país se mantiene bajo un esquema informal, donde el dólar estadounidense rige los precios, los ahorros y las transacciones comerciales, pero el bolívar sigue siendo la única moneda oficial legal del país.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello -UCAB-, economista Ronald Balza, considera que dolarizar en este momentos no sería aconsejable, pese a las perspectivas positivas que presenta la economía.

“Dolarizar no hace falta para conseguir todos los otros resultados y, por el contrario sería contraproducente. Hay quienes piensan que eliminar el bolívar eliminaría la inflación y la brecha cambiaria, porque nada más habría una moneda y, se supone que la inflación sólo ocurre cuando hay emisión monetaria”, detalló.

Balza se pregunta “¿qué pasaría si se eliminan esos bolívares antes de eliminar el déficit fiscal?”.

Decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello -UCAB-, economista Ronald Balza/URN

En entrevista con Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, explicó que si el gobierno dice que no tiene suficiente dinero para aumentar los salarios y mejorar el sistema eléctrico “entonces, si los impuestos no son suficientes y no hay emisión monetaria, pues va a haber que subir los impuestos”.

Señala que los impuestos “se tendrían que subir en dólares y hay dos fuentes de ingresos en ese caso: primero, subir el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto al Valor Agregado, lo que implica que los consumidores tendrían menos ingresos disponibles. Segundo, subirle impuestos a las empresas, y las empresas se están quejando hace tiempo de los impuestos que tienen”.

Advierte que se reduciría la capacidad para comprar y se aumentarían los costos para producir “y los precios que va a tener que pagar son mayores porque el IVA tendría que ser mayor, entonces, esa idea de que la situación va a mejorar porque se elimina el bolívar, tiene ese problema severo y lo segundo es la banca”.

“La banca perfectamente puede funcionar en un sistema multimoneda, puede tener permiso para recibir depósitos en dólares (…) El problema es el tipo de cambio que depende no de que exista o no exista la moneda y por lo tanto vamos a eliminarla, sino que depende de todas las políticas fiscales y monetarias que los gobiernos deben seguir”, añadió.

Además, en el plano político opina que “pensar que tener a Estados Unidos de aliado hace más factible la dolarización, me parece tan peligroso porque no está claro en qué consiste la alianza”.

Asegura que en el país actualmente “no hay hiperinflación, tenemos una inflación alta, pero la hiperinflación que tuvimos se detuvo. Hubo un tiempo en el que la brecha cambiaria se cerró, decían que Venezuela se había arreglado y no había una dolarización plena. Lo que tuvimos en ese momento fue una entrada de dólares, que yo pienso que en buena medida venían de ahorros de venezolanos en Venezuela, que tenían cuentas en el exterior o dólares en el colchón”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio