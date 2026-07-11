Misión mexicana recuperó 92 cuerpos y rescató a dos personas tras terremotos en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- La misión mexicana de ayuda humanitaria ‘Yumare’ recuperó 92 cuerpos y rescató a dos personas con vida durante los 15 días que duró su misión en Venezuela, tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, según informó el Gobierno de México.

El agrupamiento ‘Yumare’ de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrado por 264 agentes y 18 binomios caninos, participó en las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria desplegadas tras el sismo.

El secretario de la Defensa mexicana, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la misión duró 15 días, con jornadas de más de 24 horas.

El agrupamiento también realizó 2.059 consultas médicas y rescató a dos perros durante las operaciones de búsqueda y recuperación.

Durante una ceremonia de reconocimiento al personal que participó en las labores de rescate, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que la misión reflejó el carácter solidario y humanista de México, al sostener que «esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás».

«Su misión fue también un mensaje para el mundo, un mensaje de que la cooperación entre las naciones sigue siendo posible», expuso, al recibir al agrupamiento en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía.

Además de las tareas de rescate, México envió más de 70 toneladas de ayuda humanitaria mediante un puente aéreo de ocho vuelos y dos buques de la Secretaría de Marina.

También distribuyó más de 13 toneladas de medicamentos, instaló ocho plantas de energía y realizó una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil.

En el acto, el comandante del agrupamiento entregó a Sheinbaum una carta de agradecimiento de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con la condecoración ‘Héroe de Venezuela de primera clase’, el máximo reconocimiento que ese país otorga por acciones de asistencia y ayuda humanitaria.

Trevilla destacó que, desde 1996, México ha realizado 98 misiones internacionales de ayuda humanitaria en 30 países.

El último balance oficial eleva a 4.333 los cuerpos recuperados tras el doble terremoto en Venezuela y mantiene en 16.740 la cifra de heridos.

Además, 17.907 personas siguen sin vivienda y 86.794 familias han recibido asistencia, según el Gobierno venezolano.

EFE